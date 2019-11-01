Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників у відборі на Олімпіаду-2020

ФІБА провела жеребкування кваліфікації та турніру з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020. Своїх суперниць на турнірі отримала і жіноча збірна України.

ФІБА розподілила по 20 збірних у чоловіків та жінок, які боротимуться в березні в Індії у кваліфікаційному турнірі. Збірна України потрапила до групи B, де разом з ними зіграють збірні Ірану, Японії, Туркменістану та Австралії. Матчі відбудуться в Індії в березні 2020 року.

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Чоловіча збірна України потрапила в групу очікування. Вона матиме шанс виступити в загальному кваліфікаційному турнірі в Угорщині. У ньому виступатимуть також чоловіча та жіноча команди Угорщини. Також там гратиме жіноча збірна Японії, якщо не проб’ється через кваліфікацію в Індії.

Жіноча збірна України також матиме нагоду боротися в Угорщині, якщо не здобуде олімпійську путівку в Індії.

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Нагадаємо, усього на дебютній для баскетболу 3х3 Олімпіаді виступатимуть по 8 збірних у чоловіків та жінок. По чотири команди в категоріях кваліфікувалися автоматично за рейтингом. У чоловіків це Сербія, Росія, Китай, Японія. У жінок – Росія, Китай, Монголія, Румунія.

Ще по три команди в категоріях визначаться в олімпійському кваліфікаційному турнірі. Він відбудеться в березні 2020 року. У ньому візьмуть участь 40 команд, по 20 у чоловіків та жінок.

І ще по одній команді визначиться в загальному олімпійському кваліфікаційному турнірі. У ньому візьмуть участь по 6 команд чоловіків та жінок за рейтингом та за умови, що національні збірні (5х5) цих країн не виступали на останніх двох Олімпіадах. Таким чином через баскетбол 3х3 ФІБА має намір популяризувати гру в недостатньо розвинених в плані баскетболу країнах.