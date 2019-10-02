Жіноча збірна України з баскетболу переможно стартувала на чемпіонаті світу 3х3: відео

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Жіноча збірна України з баскетболу переможно стартувала на чемпіонаті світу 3х3: відео

Жіноча збірна України U-23 перемогла команду Франції на старті чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу – 16:13.

З початку зустрічі суперники щільно пресингували одне одного, не дозволяючи захопити перевагу. До середини ігрового часу балансував рівний рахунок, а потім суперниці перехопили ігрову перевагу.

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Українки спробували відігратися дальніми кидками, однак підвела влучність. Перелом внесла Вікторія Кондусь, кілька стрімких проривів та штрафні якої дозволили нашим дівчатам зрівняти рахунок та вийти вперед.

До кінця зустрічі українки не дозволили француженкам відігратися.

Україна – Франція 16:13

У наступному матчі групового етапу наша команда зіграє проти Італії. Поєдинок перенесено на 3 жовтня. Початок о 6:00.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: ФБУ
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