Жіноча збірна України з баскетболу поступилася на старті Всесвітньої Універсіади

Жіноча збірна України з баскетболу програла команді Японії в стартовому поєдинку Універсіади – 48:63.

Україна – Японія 48:63 (11:20, 11:15, 10:16, 16:12)

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Упродовж практичного всього ігрового часу суперниці володіли ігровою перевагою. До великої перерви вони вже на 14 очок випереджали нашу команду. Переломити перебіг подій баскетболісткам Олени Федченко не вдалося.

Найрезультативнішою в складі збірної України і матчу взагалі стала Тетяна Юркевичус – 21 очко. Наталя Цюбик набрала на 3 менше.

Змагальна програма студентських Ігор-2019 триватиме до 14 липня. У наступному матчі 4 липня наші дівчата грають проти Чехії. Початок о 14:00.

Спорт 24 писав, що жіноча національна збірна України з баскетболу програла команді Великої Британії в третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи. Українки покидають чемпіонат Європи, не здобувши жодної перемоги.