Жіноча збірна України з біатлону виставила потужний склад на етап Кубка світу в Нове Мєсто
З 5-го по 8 березня в чеському місті Нове-Мєсто пройде сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився з біатлоністками, які виступлять в майбутніх гонках.
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Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима.
Додамо, що на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто пройдуть лише спринти, естафети і мас-старти.
Раніше Спорт24 писав, що через коронавірус під загрозою зриву перебуває етап Кубка світу у Нове-Мєсто. Ймовірно, що етап пройде без вболівальників.
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