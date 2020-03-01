24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Жіноча збірна України з біатлону виставила потужний склад на етап Кубка світу в Нове Мєсто

- Читать новость на русском
Жіноча збірна україни з біатлону / IBU

З 5-го по 8 березня в чеському місті Нове-Мєсто пройде сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився з біатлоністками, які виступлять в майбутніх гонках.

До теми: Чи перенесуть Кубок світу з біатлону в Чехії через коронавірус – заява IBU

Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима.

Додамо, що на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто пройдуть лише спринти, естафети і мас-старти.

Раніше Спорт24 писав, що через коронавірус під загрозою зриву перебуває етап Кубка світу у Нове-Мєсто. Ймовірно, що етап пройде без вболівальників.

Коронавірус в Італії: 34 людей померло, кількість хворих різко зросла
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Валентина Семеренко Олена Підгрушна Юлія Джима Віта Семеренко Анастасія Меркушина Спорт Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:06 Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Михайло Гема
сьогодні 16:22 Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 14:23 Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 11:23 Майкі Гарсія у блискучому бою переміг Варгаса і вдало дебютував вже у 5-й вазі: відео
Михайло Гема
29 лютого 18:48 Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук