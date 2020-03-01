Жіноча збірна України з біатлону виставила потужний склад на етап Кубка світу в Нове Мєсто

З 5-го по 8 березня в чеському місті Нове-Мєсто пройде сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився з біатлоністками, які виступлять в майбутніх гонках.

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Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима.

Додамо, що на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто пройдуть лише спринти, естафети і мас-старти.

Раніше Спорт24 писав, що через коронавірус під загрозою зриву перебуває етап Кубка світу у Нове-Мєсто. Ймовірно, що етап пройде без вболівальників.