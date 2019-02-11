Жіноча збірна України з біатлону в скороченому складі виступить на етапі Кубка світу в США

Жіноча збірна України з біатлону в скороченому складі відправилася на восьмий етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США), який стартує в четвер, 14 лютого.

Усі збірні вже розпочинають підготовку до майбутнього чемпіонату світу, відтак стартові листи гонок недорахуються багатьох сильних спортсменів.

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До виступу в Солт-Лейк-Сіті готуються Юлія Джима, Яна Бондар, Надія Бєлкіна й Марія Кручова, передає сайт ФБУ.

Також у скороченому складі відправилася до США чоловіча команда. Етап пропустять Артем Прима та Сергій Семенов.

Зазначимо, що восьмий етап Кубка світу пройде з 14 по 17 лютого. У програмі будуть спринт, гонка-переслідування, класична й одиночна змішана естафети. Стартує етап у четвер, 14 лютого. Першою гонкою буде жіночий спринт.

Наразі в Кубку націй чоловіча збірна України посідає 9 місце. Впевнено ж лідирує Норвегія. У жіночому заліку українки на 8 позиції. Перше місце утримує Франція.

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