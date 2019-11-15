Жіноча збірна України з біатлону виступить в Шушені найсильнішим складом

Збірна України назвала біатлоністів, які виступлять на традиційних передсезонних стартах Кубка Норвегії в Шушені.

У суботу, 16 листопада, відбудуться спринтерські гонки, а 17 листопада біатлоністи побіжать мас-старти.

До слова: Стало відомо, хто представлятиме Україну на Різдвяній гонці з біатлону

Спринтерська гонка у жінок візьме старт в 10:15 за київським часом, а чоловіча гонка – о 12:30.

Жінки: Ольга Абрамова, Катерина Бех, Надія Бєлкіна, Дар'я Блашко, Юлія Джима, Юлія Журавок, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Валерія Дмитренко, Анна Коваленко.



Чоловіки: Андрій Доценко, Сергій Семенов.

Змагання в Шушені сміливо можна порівняти з контрольними стартами, тому багато хто підходить до них з метою перевірити свої сили на тлі біатлоністів інших збірних.

За підсумками цієї гонки повинен бути сформований склад жіночої команди на перший етап Кубка світу, який 30 листопада стартує в Естерсунді.

Окрім української команди участь в змаганнях візьмуть основні збірні Норвегії, Німеччини, Франції, Італії, Чехії, Словенії, а також спортсмени з Бельгії, Литви та Латвії.