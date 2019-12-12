Жіноча збірна України з боксу у Парижі готуватиметься до відбору на Олімпіаду-2020

10 Читать новость на русском
Жіноча збірна України з боксу вирушила на міжнародний турнір у Франції / ukrinform.ua

Жіноча збірна України візьме участь у міжнародному турнірі з боксу, що відбуватиметься протягом 13-15 грудня у Франції. У четвер, 12, грудня українській спортсменки вже вирушили на змагання у Париж.

Українській збірній на турнірі протистоятимуть спортсменки з Франції, Марокко, Польщі та Росії, повідомляє Федерація боксу України.

До слова: Без Дарії Білодід: 11 українських дзюдоїстів виступлять на "Мастерсі" в Китаї

Участь у цьому турнірі для збірної України буде підготовкою до відбору на Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році. Відбірковий турнір у Європі стартує вже у березні.

Склад збірної України:

  • Світлана Василевська – 51 кілограм;
  • Тетяна Коб – 51 кілограм;
  • Юлія Циплакова – 57 кілограмів;
  • Сніжана Холодкова – 57 кілограмів;
  • Марина Мальована – 60 кілограмів;
  • Ганна Охрей – 60 кілограмів;
  • Ганна Лисенко – 69 кілограмів;
  • Марія Бова – 69 кілограмів;
  • Анастасія Чорноколенко – 75 кілограмів.

Разом з українськими спортсменками на турнір поїхали головний тренер Сергій Гордієнко, тренер Андрій Мальований і лікар Оксана Кашпур.

Горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов", є постраждалі: фото, відео
сьогодні
18241
Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Бокс Олімпіада-2020 Новини Франції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:16 Роналду ледь не накинувся на фаната, який хотів зробити з ним фото – відео
Юрій Семенюк 949
сьогодні 12:20 Ліга Європи: розклад матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1441
сьогодні 00:11 Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня
Юрій Семенюк 1604
сьогодні 00:03 Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 3397
11 грудня 14:39 Мілевський заявив про бажання повернутися в київське "Динамо" – відео
Вісент Луїс 2380
Новини
Більше новин
Залиште відгук