Жіноча збірна України з боксу у Парижі готуватиметься до відбору на Олімпіаду-2020

Жіноча збірна України візьме участь у міжнародному турнірі з боксу, що відбуватиметься протягом 13-15 грудня у Франції. У четвер, 12, грудня українській спортсменки вже вирушили на змагання у Париж.

Українській збірній на турнірі протистоятимуть спортсменки з Франції, Марокко, Польщі та Росії, повідомляє Федерація боксу України.

До слова: Без Дарії Білодід: 11 українських дзюдоїстів виступлять на "Мастерсі" в Китаї

Участь у цьому турнірі для збірної України буде підготовкою до відбору на Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році. Відбірковий турнір у Європі стартує вже у березні.

Склад збірної України:

Світлана Василевська – 51 кілограм;

Тетяна Коб – 51 кілограм;

Юлія Циплакова – 57 кілограмів;

Сніжана Холодкова – 57 кілограмів;

Марина Мальована – 60 кілограмів;

Ганна Охрей – 60 кілограмів;

Ганна Лисенко – 69 кілограмів;

Марія Бова – 69 кілограмів;

Анастасія Чорноколенко – 75 кілограмів.

Разом з українськими спортсменками на турнір поїхали головний тренер Сергій Гордієнко, тренер Андрій Мальований і лікар Оксана Кашпур.