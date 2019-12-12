Жіноча збірна України з боксу у Парижі готуватиметься до відбору на Олімпіаду-2020
Жіноча збірна України візьме участь у міжнародному турнірі з боксу, що відбуватиметься протягом 13-15 грудня у Франції. У четвер, 12, грудня українській спортсменки вже вирушили на змагання у Париж.
Українській збірній на турнірі протистоятимуть спортсменки з Франції, Марокко, Польщі та Росії, повідомляє Федерація боксу України.
До слова: Без Дарії Білодід: 11 українських дзюдоїстів виступлять на "Мастерсі" в Китаї
Участь у цьому турнірі для збірної України буде підготовкою до відбору на Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році. Відбірковий турнір у Європі стартує вже у березні.
Склад збірної України:
- Світлана Василевська – 51 кілограм;
- Тетяна Коб – 51 кілограм;
- Юлія Циплакова – 57 кілограмів;
- Сніжана Холодкова – 57 кілограмів;
- Марина Мальована – 60 кілограмів;
- Ганна Охрей – 60 кілограмів;
- Ганна Лисенко – 69 кілограмів;
- Марія Бова – 69 кілограмів;
- Анастасія Чорноколенко – 75 кілограмів.
Разом з українськими спортсменками на турнір поїхали головний тренер Сергій Гордієнко, тренер Андрій Мальований і лікар Оксана Кашпур.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі