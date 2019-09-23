Жіноча збірна України з боксу відмовилася їхати на чемпіонат світу до Росії

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Жіноча збірна України з боксу
Жіноча збірна України з боксу / Федерація боксу України

Жіноча збірна України з боксу не візьме участь у чемпіонаті світу з боксу, який відбудеться у російському Улан-Уде.

Інформацію про те, що українська команда не приїде на турнір, підтвердили самі організатори.

"На сьогодні 69 офіційно зареєстрованих команд. Спочатку їх було 75, відмовилися 8 команд. Це команди України, Іспанії, Норвегії, Угорщини, Хорватії, Пуерто-Ріко, Косово, Гватемали. Але додалися ще дві команди – Парагвай та Малі", – розповів керівник дирекції чемпіонату світу з боксу Олексій Пінтаєв.

При цьому у Росії переконують, що відмови від участі не пов'язані з політикою. Як приклад вони наводять участь українських боксерів на чемпіонаті світу в Росії. Та варто відзначити, що на цей турнір чоловіча збірна якраз відмовилася поїхати. Адже там не розігрували олімпійські ліцензії. Натомість туди поїхали українські боксери (не збірна), які хотіли самостійно виступити.

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"В України просто був недобір спортсменів, вони нам буквально два дні тому повідомили про те, що не зможуть приїхати. Це виключно спортивна причина", – переконують російські організатори.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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