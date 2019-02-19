Жіноча збірна України з футболу зіграє на міжнародному турнірі в Хорватії

Жіноча збірна України стала одним із шести учасників Croatia Women’s Cup 2019, який проходитиме в Загребі з 26 лютого по 4 березня.

Згідно з жеребкуванням, синьо-жовті потрапили до групи A, де зустрінуться з Хорватією (26 лютого) та Словенією (2 березня). Далі на нашу команду чекатиме плей-офф проти суперника із групи B, який посяде аналогічне місце. Гра відбудеться 4 березня.

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Цей збір стане для нашої команди одним з етапів підготовки до старту у відбірному турнірі Євро-2021, матчі якого розпочинаються наприкінці літа. Суперників по кваліфікації українки дізнаються 21 лютого.

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