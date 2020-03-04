Жіноча збірна України з футболу візьме участь у міжнародному турнірі в Іспанії: відео

З 4 по 10 березня жіноча збірна України з футболу візьме участь у міжнародному турнірі Pinatar Cup, який відбуватиметься у іспанському містечку Сан Педро дель Пинатар. Українки поміряються силами зі збірними Шотландії, Ісландії та Північної Ірландії

Головний тренер національної жіночої збірної України Наталія Зінченко на турнір взяла із собою 22 гравці.

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У складі збірної зможе дебютувати Вікторія Гірин, яка виступає за "Ладомир" із Володимир-Волинського.

Додамо, що дебютний турнір для жіночих футбольних команд відбувся 2019 року. Тоді участь у змаганнях взяли збірні Бразилії, Шотландії, Канади, Нігерії та Чилі.

У турнірі 2020 року участь візьмуть: Україна, яка посідає 27-му сходинку у рейтингу ФІФА, а також Шотландія (22), Північна Ірландія (56) та Ісландія (18).



Турнір Pinatar Cup

Розклад матчів

4 березня

16:00 Північна Ірландія – Ісландія

20:00 Шотландія – Україна

7 березня

16:00 Ісландія – Шотландія

20:00 Україна – Північна Ірландія

10 березня

16:00 Ісландія – Україна

20:00 Шотландія – Північна Ірландія

Шотландія – Україна: онлайн-трансляція