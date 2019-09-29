Жіноча збірна України з гандболу поступилася Польщі в матчі відбору на Євро-2020
Жіноча збірна України з гандболу провела другий матч у відборі на чемпіонат Європи-2020. Українки вдома програли команді Польщі з рахунком 26:27.
У першому таймі Польща вела 7:2, але українкам вдалося відігратися. На перерву команди йшли за рівного рахунку 14:14.
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У другій половині зустрічі на майданчику була рівна боротьба. У кінцівці матчу Польщі вдалося здобути перемогу в один м'яч.
Нагадаємо, що в першому турі відбору Україна на виїзді поступилася Румунії (24:27). Наступний матч відбору на Євро Україна проведе вже у 2020 році. Українки 25 березня на виїзді зіграють проти збірної Фарерських островів.
На чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед команд, що зайняли треті місця. Фінальна частина Євро пройде в Данії і Норвегії і розпочнеться 4 грудня 2020 року.
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