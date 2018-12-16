Жіноча збірна України з шахів виступить на чемпіонаті світу-2019, чоловіча – ні
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оголосила, що чемпіонати світу серед чоловіків і жінок прийматиме Астана (Казахстан). Дати проведення змагання – 4-15 березня.
Серед учасників буде жіноча збірна України. Її суперники: Росія, Китай, Грузія, США, Угорщина, Вірменія, Єгипет, Казахстан та Індія.
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Чоловіча збірна України на чемпіонат світу, на жаль, не потрапила. В турнірі зіграють: Китай, Азербайджан, Іран, США, Єгипет, Росія, Польща, Англія, Казахстан та Індія.
Нагадаємо, у 2018 році українка Марія Музичук виграла бронзову нагороду на чемпіонаті світу з шахів у російському Ханти-Мансійську.
Джерело: 24 Канал
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