Жіноча збірна України з шахів здобула другу перемогу на чемпіонаті світу

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Анна Музичук
Анна Музичук / chessdom.ru

У четвер, 7 березня, українська жіноча збірна з шахів обіграла шахісток з Угорщини на командному чемпіонату світу в Астані.

У третьому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Угорщини з рахунком 3,5:0,5.

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У складі українок перемоги здобули Анна Музичук, Інна Гапоненко та Марія Музичук, а Наталія Букса завершила партію внічию.

На даний момент Україна по балах посідає друге місце у турнірній таблиці. На її рахунку 5 очок. Напередодні наші шахістки розгромили команду Єгипту.

Вже у п'ятницю, 8 березня, українки зіграють проти збірної Грузії. Чемпіонат світу триватиме до 14 березня.

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Теги: Спорт Шахи Марія Музичук Анна Музичук
Джерело: 24 Канал
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