Жіноча збірна України з волейболу програла другий матч на Чемпіонаті Європи

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Жіноча збірна України з волейболу
Жіноча збірна України з волейболу / cev.eu

Збірна України з волейболу не зуміла виграти і другий матч на Чемпіонаті Європи серед жінок. Цього разу українки поступилися збірній Італії.

Українки нічого не зуміли протиставити суперницям, програвши у трьох сетах 16:25, 18:25, 10:25. Тож у підсумку поразки 0:3. Вона стала другою для збірної України на турнірі. Перед тим українки з таким же рахунком програли збірній Бельгії.

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Попереду в збірної України залишилося три матчі. Перший з них наші дівчата зіграють проти господарок турніру Польщі в понеділок, 26 серпня. Після цього – 28 серпня проти Словенії, а згодом 29 серпня проти Португалії.

В плей-офф Чемпіонату Європи вийдуть по 4 команди з кожної групи. Жіночий чемпіонат Європи з волейболу завершиться 8 вересня. Континентальна першість вперше проходить в чотирьох країнах – у Туреччині (Стамбул), Польщі (Лодзь), Угорщини (Булапешт) та Словаччини (Братислава). Участь беруть 24 національних збірних. Україна свої матчі грає у Польщі.

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Теги: Спорт Волейбол
Джерело: 24 канал
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