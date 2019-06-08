Жіноча збірна України з волейболу розгромила чешок у Золотій Євролізі

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Жіноча збірна України з волейболу розгромила чешок у Золотій Євролізі
/ CEV

Жіноча збірна України з волейболу взяла впевнений реванш у Чехії і очолила групу А після 4-го туру Золотої Євроліги.

Україна – Чехія 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)

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Тиждень тому українки програли на виїзді в Брно (1:3), віддавши суперницям лідерство в групі. Вдома був потрібен реванш. Підопічні Гарія Егіазарова змогли продемонструвати професіоналізм і волю до перемоги в кожному сеті, розбивши суперника в Запоріжжі 3:0.

Лідерками "синьо-жовтих" на майданчику стали Світлана Дорсман (16 очок), Діана Карпець (15) і Анна Степанюк (12). Також дуже сильну гру продемонстрували Карина Денисова та Олександра Биценко, які набрали по 10 очок.

Ця перемога дозволила Україні вийти на перше місце у квартеті A. Попереду в збірної України гра зі Швецією (12 червня, вдома) і Словаччиною (15 червня, на виїзді).

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Теги: Спорт
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