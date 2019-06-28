Жіноча збірна України зазнала другої поразки на Євробаскеті: відео

Жіноча збірна України з баскетболу програла й другий поєдинок групової стадії фінальної частини чемпіонату Європи.

Латвія – Україна 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)

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У протистоянні з господарками турніру наша команда поступилася з рахунком 77:95. На перерву команди пішли за семиочковою перевагою латвійських баскетболісток. У другій половині українкам не вдалося догнати суперниць.

У третій чверті ще три очки програли. У четвертій чверті наші баскетболістки постаралися переломити хід поєдинку, але безуспішно.

Другий матч поспіль найрезультативнішою у складі нашої команди стала Аліна Ягупова, яка набрала 28 очок, а в латвійської команди найточнішою виявилася Еліна Дякаюлаку, в активі якої 33 бали.

30 червня українки проведуть останній матч у групі на цій континентальній першості. Суперницями буде Велика Британія.

Таким чином, після двох турів Україна посідає останнє, четверте місце в квартеті А. Євробаскет-2019 триває від 27 червня до 7 липня.

Відеоогляд матчу України – Латвія

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