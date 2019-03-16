Жіноча збірна України здобула бронзові медалі в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

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Валя Семеренко
Валя Семеренко

Під час чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді жіноча збірна України зуміла фінішувати на третій позиції під час естафети.

Першою серед українок бігла Анастасія Меркушина. Вона чисто відстрілялася на своїх вогневих рубежах та передала естафету на другій позиції. Відставання від перших італійок складало лише 5,4 секунди. Віта Семеренко вже у першій своїй стрільбі зробила промах, відтак українки відкотилися на третю позицію. Збірну Італії ж випередила США.

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Та вже на третій передачі естафети у лідерах були шведки. Американки стали другі, а збірна України третьою. Тільки цього разу відставання від лідерів склало 39,9 секунди. Все через два промахи Юлії Джими на другій стрільбі. При цьому що українки у підсумку зробили лише п'ять промахів, що стало найкращим результатом у гонці.

Боротьба за призові місця з кожним разом загострювалася. Українки постійно боролися за потрапляння на п'єдестал. І таки вибороли бронзові медалі. Валя Семеренко третьою перетнула фінішну пряму, вигравши фінальній забіг у збірної Німеччини на 0,5 секунд.

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії. Збірна Швеції фінішувала другою.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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