Житель Боснії та Герцоговини пробіг півмарафон на балконі: фото
Мешканець міста Горажде в Боснії та Герцеговині пробіг півмарафон на балконі свого житлового будинку. Сам хлопець – досвідчений марафонський бігун.
Для цього Еміру Хастору довелося майже 3 тисячі разів долати невеликий простір завдовжки 7,5 метрів. Про це повідомили у Sarajevo Time.
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У такий спосіб хлопець вирішив підтримати фізичну форму. Він пояснив, що не мав іншого виходу, бо увечері в його місті діє комендантська година через поширення коронавірусу. Сам же Емір своїм досягненням пишається і закликає так тренуватися інших.
Треба було пробігти балкон 2812 разів. Все залежить від того, як ви налаштовані. Усім людям Боснії та Герцоговини, регіону та світу кажу: залишайтеся вдома і будьте терплячими,
– повідомив Емір Хастор.
Емір Хастор на своєму балконі після півмарафону / Колаж 24 каналу
Він додав, що тренується вже багато років. Тому вирішив знайти альтернативу, щоб продовжити бігати. Чоловік підкреслив: дуже важливо дотримуватись порад та рекомендацій щодо коронавірусу, щоб якнайшвидше подолати пандемію.
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