Жителі Івано-Франківська хочуть перейменувати вулицю на честь померлого спортсмена

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Роман Вірастюк
Роман Вірастюк / Фото з відкритих джерел

Жителі Івано-Франківська запропонували назвати одну з вулиць міста на честь відомого легкоатлета Романа Вірастюка.

Про це повідомляє видання gk-press.if.ua.

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Також з пропозицією про перейменування вулиці виступив заступник керівника управління архітектури, дизайну і містобудівної діяльності Артур Прокіпчук, який закликав подібним чином керівництво рідного міста віддати належне досягненням спортсмена.

Вірастюк помер 27 липня. 50-річному легкоатлету за кілька днів до цього провели тривалу операцію на серці.

Роман Вірастюк – бронзовий призер чемпіонату Європи 1994 року в штовханні ядра, учасник трьох Олімпійських ігор (в Атланті 1996 року, в Сіднеї 2000 року і в Афінах 2004 року) і екс-капітан збірної України з легкої атлетики.

По завершенню спортивної кар'єри уродженець Івано-Франківська Вірастюк присвятив себе громадській роботі, займав посаду голови департаменту олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України.

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Теги: Спорт Новини Івано-Франківська Новини Спорту
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