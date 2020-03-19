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"Життя нас зрадило": вагітна дівчина відомого футболіста слідом за ним підхопила коронавірус

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Даніеле Ругані з дівчиною

Дівчина захисника італійського "Ювентуса" Даніеле Ругані журналістка Мікела Персіко заразилася від футболіста смертельним коронавірусом і тепер переживає за здоров'я дитини.

Як відомо, Даніеле Ругані став першим гравцем "Ювентуса", якому діагностували коронавірус. Через декілька днів хворобу виявили у його одноклубника Блеза Матюїді, а тепер про наявність небезпечної недуги зізналася і дівчина італійського центрбека – Мікела Персіко.

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Я досі не можу усвідомити того, що сталося. Я перебуваю на 4-му місяці вагітності і з нетерпінням чекала моменту, щоб оголосити це, а тут ця хвороба... Життя нас зрадило. Поки що я не знаю, хто в нас народиться, це наразі не так важливо. Сподіваюся лише, що вірус не вплине на перебіг вагітності та дитину. Лікарі запевняють, що все має бути добре, але зрозуміло, що я дуже хвилююся. Ми з Даніеле ізольовані один від одного, але сподіваємося, що подолаємо це,
– цитує Персіко Gazzetta dello Sport.

  • Минулого тижня Серія А призупинила розіграш чемпіонату Італії через пандемію коронавірусу в країні. Клуби мають намір заморозити зарплати гравцям на час карантину.
  • В Іспанії помер 21-літній футболіст Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів чоловіків.

Міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Ювентус
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