Жорсткий нокаут Уайлдера став найкращим у 2019 році: відео

Авторитетне видання The Ring назвало найкращий нокаут 2019 року. Перемогу отримав американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер.

23 листопада Уайлдер провів реванш з Луїсом Ортісом. У сьомому раунді Деонтей шокував кубинця потужним ударом, після якого той не зміг продовжити бій.

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Що цікаво, до моменту зупинки бою Орітс перемагав Уайлдера рішенням суддів. Усі троє віддали перевагу саме йому. У двох суддів на карточках було 59:56, ще в одного – 58:56.

Відео нокауту

Перший бій між Ортісом та Уайлдером також завершився достроковою перемогою американця. Луїс був нокаутований у 10-у раунді.

Після цього поєдинку, ймовірно, наступним суперником Уайлдера стане Тайсон Ф'юрі. За попередньою інформацією, реванш між боксерами повинен відбутися у лютому 2020 року.