Жорсткий нокаут від Кличка: як українець "вимкнув світло" італійському боксеру – відео

Видатний український боксер Володимир Кличко провів 69 поєдинків на професійному ринзі. В активі Кличка 53 нокаути й один з них стався рівно сім років тому.

4-го травня 2013 року Володимир Кличко здобув перемогу в бою з італійцем Франческо П'янетою, повідомляє 24 канал.

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Поєдинок у Мангеймі (Німеччина) тривав усього шість раундів. Володимир "спіймав" італійця важкою "двійкою", після чого Франческо не зміг продовжити поєдинок.

Відео нокауту Кличко – П'янета

Для Кличка, якому на момент бою було 37 років, це був 14 захист титулів чемпіона світу за версіями IBF та IBO, 10-й – за версією WBO, 4 – за версією WBA та 7-й – The Ring.

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