Жорстко нокаутований росіянин Дадашев: що відомо про стан боксера

Російський боксер Максим Дадашев продовжує перебувати в критичному стані. 20 липня у бою за звання обов'язкового претендента на пояс IBF в суперлегкій вазі його жорстко нокаутував пуерториканець Сабріель Матіас.

Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували. Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк.

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Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа.

Дружина російського боксера вже вилетіла у США, повідомили ТАСС у команді боксера. Точний діагноз і прогнози щодо здоров'я боксера будуть зрозумілі протягом найближчих 48-50 годин.

Відео моментів бою

Dadashev and Matias giving it everything. Who wins it? #LopezNakatani pic.twitter.com/bpRk8SbU9y — Top Rank Boxing (@trboxing) 20 июля 2019 г.

Президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що організація готова оплатити лікування і реабілітацію Дадашева.

Дуже сумна новина, наш боксер Максим Дадашев перебуває у критичному стані після бою з Сабріелем Матіасом у США. Хочу підтримати сім'ю спортсмена в цей нелегкий час. Ми зараз зв'язуємося з його командою, ми візьмемо на себе все фінансове забезпечення, лікування спортсмена, його відновлення і транспортування, якщо це буде необхідно. Бажаємо Максиму якнайшвидшого одужання.



Треба розбиратися в обставинах того, що сталося. Можливо, бій потрібно було зупинити раніше. Заздалегідь не можна робити ніяких висновків, але треба проконсультуватися з фахівцями з питання, були порушення під час поєдинку чи ні,

– цитує Кремльова прес-служба Федерації боксу Росії.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі бій проти Матіаса став 14-м для росіянина. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). Росіянин учасник Європейських ігор 2015 року, майстер спорту Росії міжнародного класу.

Дадашев не перший, хто пережив серйозну операцію після бою

2 грудня 2018 року відбувся бій українця Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у важкий нокаут.



Під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.



Згодом боксер відкрив очі й поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.

На цей момент відомо, що Стівенсон повернувся додому після чотиримісячного перебування в лікарні і реабілітаційному центрі.