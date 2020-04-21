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Жорстокі масові бійки і кулачні бої – найкращі хокейні сутички: відео

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Жорстокі масові бійки і кулачні боі / УХЛ

Коли хокеїсти не можуть визначити сильнішого за спортивним принципом – у справу вступають кулаки. Окрім голів, саме бійки можна вважати найяскравішими моментами, які виникають під час хокейних поєдинків.

Українська хокейна ліга (УХЛ) зібрала та опублікувала підбірку масових бійок минулих сезонів чемпіонату України.

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Пресслужба УХЛ підготувала добірку найяскравіших, найжорстокіших і найбільш видовищних бійок.

"Від масових баталій, в яких брали участь практично всі гравці обох команд, до особистих єдиноборств, в яких найсильніший визначився тільки після серії потужних ударів", – мовиться у повідомленні.

Відео хокейних бійок УХЛ

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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