Жорстокі масові бійки і кулачні бої – найкращі хокейні сутички: відео

Коли хокеїсти не можуть визначити сильнішого за спортивним принципом – у справу вступають кулаки. Окрім голів, саме бійки можна вважати найяскравішими моментами, які виникають під час хокейних поєдинків.

Українська хокейна ліга (УХЛ) зібрала та опублікувала підбірку масових бійок минулих сезонів чемпіонату України.

Дивіться також Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)

Пресслужба УХЛ підготувала добірку найяскравіших, найжорстокіших і найбільш видовищних бійок.

"Від масових баталій, в яких брали участь практично всі гравці обох команд, до особистих єдиноборств, в яких найсильніший визначився тільки після серії потужних ударів", – мовиться у повідомленні.

Відео хокейних бійок УХЛ

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.