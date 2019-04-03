Жозе Моурінью може очолити "Баварію"

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью відкрив завісу таємниці над своїм майбутнім, заявивши, що хоче очолити німецьку "Баварію".

В інтерв'ю виданню Record Жозе Моурінью розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити тренерську кар'єру.

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"У Німеччині я ще не працював. Чому ні? Подивимося. Я б хотів постаратися виграти Лігу чемпіонів з третім клубом і взяти п'яте чемпіонство в п'яти різних лігах. Але мені не завжди вдається отримати те, чого я хочу, а мої тренерські амбіції цією примхою не обмежуються", – заявив Моурінью.

Раніше Жозе Моурінью зайняв 13 місце у рейтингу топ-10 тренерів в історії клубного футболу за версією France Football.

Хто такий Жозе Моурінью?Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моурінью.



Після завершення кар'єри гравця Моурінью почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони". В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид"