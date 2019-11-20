Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"

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Жозе Моуріньо / Фото із соцмереж

Новим наставником англійського "Тоттенхема" став португальський спеціаліст Жозе Моуріньо. Це його вже третій англійський клуб.

Контракт з тренером розрахований до кінця сезону 2022/2023, йдеться на офіційному сайті "Тоттенхему".

"Я радий приєднатися до клубу з такою великою спадщиною та такими пристрасними прихильниками. Якість і в команді, і в академії мене влаштовує. Робота з цими гравцями мене привабила", – заявив Моуріньо після призначення.

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Нагадаємо, що за день до цього, у вівторок, 19 листопада, "Тоттенхем" звільнив аргентинця Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера.

Жозе Моуріньо є одним з найуспішніших тренерів у світі, який завоював 25 старших трофеїв. Він відомий своєю роботою з "Порту", "Інтером", "Челсі", "Реалом" та "Манчестер Юнайтед". Він виграв національні чемпіонати чотирьох різних країн (Португалія, Англія, Італія та Іспанія) і є одним із трьох тренерів, які двічі вигравали Лігу чемпіонів з двома клубами – "Порту" у 2004 році та "Інтером" у 2010 році. Він також триразовий переможець Англійської прем'єр-ліги з "Челсі" (2005, 2006, 2015 роки).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Жозе Моурінью Тоттенхем
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