Жозе Моуріньо розповів, коли повернеться до тренерської роботи

Португальський тренер Жозе Моуріньо з грудня 2018 року – без роботи. Але довго залишатися у статусі безробітного "Особливий" не має наміру.

Після того, як Жозе Моуріньо звільнили з "Манчестер Юнайтед" у грудні 2018 року, Моуріньо ніде не працював тренером. Але вже готовий повернутися до роботи.

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"Коли я покинув "Манчестер Юнайтед" у грудні, то відразу визначив, що відновити роботу хочу з літа. Сподіваюся, що в липні приєднаюся до проекту, що дійсно мені до душі", – заявив португалець у коментарі RMC.

Однак де саме португалець продовжить роботу, поки невідомо. Серед ймовірних клубів – французькі ПСЖ та "Ліон", а також італійська "Рома".