Жозе Моурінью кардинально змінив імідж: фото

Головний тренер "Тоттенхему" Жозе Моурінью вирішив змінити імідж. В одному з лондонських барбершопів наставник шпор постригся налисо.

Спочатку фотографію з постриженим налисо Моурінью виклав барбер, який його і стриг. Однак згодом він прибрав фотографію з Instagram. Та до того часу вона вже встигла розлетітися всією мережею.

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The Shaven One ️ pic.twitter.com/y8MfmCgVBU — Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020

Нагадаємо, 20 листопада Жозе Моурінью очолив англійський "Тоттенхем". Це вже третій його клуб в Англії. До цього він працював в "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхем" погодився платити португальцю 15 мільйонів фунтів на рік.