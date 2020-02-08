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Жозе Моурінью кардинально змінив імідж: фото

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Жозе Моурінью / as.com

Головний тренер "Тоттенхему" Жозе Моурінью вирішив змінити імідж. В одному з лондонських барбершопів наставник шпор постригся налисо.

Спочатку фотографію з постриженим налисо Моурінью виклав барбер, який його і стриг. Однак згодом він прибрав фотографію з Instagram. Та до того часу вона вже встигла розлетітися всією мережею.

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Нагадаємо, 20 листопада Жозе Моурінью очолив англійський "Тоттенхем". Це вже третій його клуб в Англії. До цього він працював в "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхем" погодився платити португальцю 15 мільйонів фунтів на рік.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Жозе Моурінью Формула-1
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