Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
Відомий португальський тренер Жозе Моурінью взяв участь в церемонії вкидання шайби в хокейному матчі КХЛ між омським "Авангардом" і пітерським СКА.
Португалець вкинув шайбу в центрі майданчика. Після введення шайби Моуріньо попрямував до виходу з майданчика, але підслизнувся – червона килимова доріжка пішла з під ніг, і він впав.
Читайте також: Моурінью знайшов нову роботу після відставки у "Манчестер Юнайтед"
Першим на допомогу "Особливому гостю" наспів нападник СКА Павло Дацюк. Моурінью відбувся легкими забоями.
24 канал писав, що в грудні 2018 року 55-річний фахівець був звільнений з посади наставника "Манчестер Юнайтед" через незадовільні результати команди. На його місце прийшов Уле Гуннар Сульшер, який виграв 8 матчів поспіль на новій посаді.
Хто такий Жозе Моурінью?
Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моурінью.
Після завершення кар'єри гравця Моурінью почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони". В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид".
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45