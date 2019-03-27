Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації

498 Читать новость на русском
Жуніор Мораес
Жуніор Мораес

Нападник збірної України Жуніор Мораес зіграв у двох матчах кваліфікації Євро-2020 – проти Португалії та Люксембургу. Однак федерації обох країн хочуть подати скаргу через участь гравця у цих матчах. Через це Україні загрожує зарахування технічних поразок у цих матчах.

Та Жуніор Мораес переконаний, що Україні нічого не загрожує через його участь у цих матчах.

"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", – заявив Жуніор Мораес у коментарі виданню "Сегодня".

Читайте також: Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу, де теж хочуть подати скаргу на участь Мораеса у матчі.

Мораес перейшов до донецького "Металурга" влітку 2017 року. І до зими 2017 року виступав за українські клуби – "Металург" та "Динамо". Однак в лютому 2017 року футболіст перейшов в оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У Китаї Мораес провів чотири місяці. Влітку 2017 року він повернувся до "Динамо", а через рік перейшов до донецького "Шахтаря".

В даному випадку все залежить від того, як ФІФА трактує положення "безперервно", з огляду на чотиримісячне відлучення Жуніора Мораеса в оренду в китайський клуб.

blog_ava
Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців
сьогодні
8410
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Жуніор Мораес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
сьогодні 15:17 Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
427
Зіркового МакГрегора звинувачують у сексуальному насильстві, він тільки завершив кар'єру
сьогодні 12:17 Зіркового МакГрегора звинувачують у сексуальному насильстві, він тільки завершив кар'єру
633
Україна завадила проведенню футбольного матчу з командою з окупованого Криму в Туреччині
26 березня 21:52 Україна завадила проведенню футбольного матчу з командою з окупованого Криму в Туреччині
894
Битий Кличком боксер пристрасно поцілував журналістку після перемоги: відео
26 березня 13:40 Битий Кличком боксер пристрасно поцілував журналістку після перемоги: відео
1405
Український футболіст зазнав жахливого розсічення у матчі з Люксембургом
26 березня 09:57 Український футболіст зазнав жахливого розсічення у матчі з Люксембургом
1553
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук