Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації

Нападник збірної України Жуніор Мораес зіграв у двох матчах кваліфікації Євро-2020 – проти Португалії та Люксембургу. Однак федерації обох країн хочуть подати скаргу через участь гравця у цих матчах. Через це Україні загрожує зарахування технічних поразок у цих матчах.

Та Жуніор Мораес переконаний, що Україні нічого не загрожує через його участь у цих матчах.

"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", – заявив Жуніор Мораес у коментарі виданню "Сегодня".

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Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу, де теж хочуть подати скаргу на участь Мораеса у матчі.

Мораес перейшов до донецького "Металурга" влітку 2017 року. І до зими 2017 року виступав за українські клуби – "Металург" та "Динамо". Однак в лютому 2017 року футболіст перейшов в оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У Китаї Мораес провів чотири місяці. Влітку 2017 року він повернувся до "Динамо", а через рік перейшов до донецького "Шахтаря".

В даному випадку все залежить від того, як ФІФА трактує положення "безперервно", з огляду на чотиримісячне відлучення Жуніора Мораеса в оренду в китайський клуб.