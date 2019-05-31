Жуніор Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес виграв гонку бомбардирів чемпіонату України сезону 2018/2019 років.

У четвер, 30 травня, завершився чемпіонат України сезону 2018/2019. За його підсумками, чемпіоном став донецький "Шахтар", на другій сходинці розташувалося київське "Динамо", а бронзові нагороди, вперше в історії завоювала "Олександрія".

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32-річний Мораес забив 19 голів в 27 матчах, при цьому тільки один з пенальті. Жуніор повторив особистий рекорд результативності, встановлений в сезоні 2013/2014.

Цікаво, що абсолютний рекорд належить іншому гравцеві "Шахтаря" Генріху Мхітаряну, який в сезоні 2012/13 років забив у ворота суперників 25 м'ячів.

Друге місце в списку найкращих бомбардирів сезону зайняв капітан "Динамо" Віктор Циганков. Він забив у завершився чемпіонаті України 18 голів, 7 з яких – з пенальті. Третє місце у Мар'яна Шведа з "Карпат" – 14 м'ячів.

Найкращим асистентом нинішнього сезону став хавбек "гірників" Тайсон, який в 25 матчах віддав 12 гольових передач (на другому місці знову розташувався Віктор Циганков з 8 асистами).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Жуніор Мораес Шахтар УПЛ
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