Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками

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Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками

У 2016 році німецький тижневик Spiegel опублікував матеріали, що стосуються методів, які Кріштіану Роналду використав для ухилення від сплати податків. Португалець подав до суду, але програв.

Spiegel опублікував матеріал на основі даних Football Leaks разом з 60 журналістами з дослідницької мережі European Investigative Collaborations (EIC). Окрім Кріштіану Роналду, стаття містила інформацію про махінації зі сторони тренера Жозе Моуріньо та гравця збірної Німеччини Месута Озіла.

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Обкладинка журналу Spiegel зі статтею про Роналду

Однак наприкінці лютого 2017 року суд у Гамбурзі постановив, щоб видання прибрало статтю з сайту. У іншому випадку журналу загрожував штраф у 250 тисяч євро. Причиною послужило те, що оприлюднена інформація була викрадена з комп'ютера адвоката Роналду. Тож адвокати не заперечували правдивість викладеного матеріалу, а наголошували на тому, що він містить дані, які підпадають під адвокатську таємницю та не можуть бути оприлюднені.

Тож судовий розгляд щодо відновлення матеріалів йшов два роки. Та в підсумку завершився на користь тижневика. Адвокати Spiegel зуміли довести, що історія є правдива, а громадський інтерес до цієї теми є великий. Також вони висловили позицію, що поки засоби масової інформації не хакають або не запрошують когось зламати чужий комп'ютер, їхній репортаж захищений законом про пресу.

Адвокати футболіста, передбачаючи програш справи, прийняли рішення відкликати позов проти журналу.

Варто нагадати, що за ухилення від сплати податків Роналду отримав 23 місяці умовного терміну та  штраф у 18,8 мільйона євро штрафу.

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Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду Журналісти Новини Спорту
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