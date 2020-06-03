Журналіст потролив пошкодження Степаненка у матчі з "Динамо"
Журналіст киян пригадав зіткнення Тараса Степаненка із захисником "Динамо" Денисом Поповим. Представник натякнув своєю фотографією на можливу симуляцію збору футболіста "гірників".
Відомий український журналіст Андрій Шахов, який є співробітником "Динамо" Київ ТВ виклав світлину у одній із соцмереж та яскраво підписав пост.
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Журналіст порівняв пошкодження Степаненка із страшною травмою отриманою ексдинамівцем Домагоєм Відою в матчі проти "Янг Бойз".
Ну ви зрозуміли, що я хочу сказати,
– натякнув Шахов.
Скандальне рішення Монзуль
У матчі 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників". Але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.
Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко.
Таке рішення Монзуль було не до вподоби футболістам киян та багатьом футбольним експертам.
Сам Денис Попов гнівно розкритикував роботу бригади арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. "Наші українські арбітри – ", – написав Попов у Instagram.
У свою чергу, Тарас Степаненко заявив, що в цьому моменті був 100-відсотковий фол.
Шахтар – Динамо: головне
- "Шахтар" здобув перемогу в матчі з рахунком 3:1. "Динамо" через поразку опустилося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.
- "Шахтар" відірвався від переслідувачів уже на 16 очок. З огляду на те, що до фінішу першості залишається 8 турів, вже незабаром "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонство.