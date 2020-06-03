Журналіст киян пригадав зіткнення Тараса Степаненка із захисником "Динамо" Денисом Поповим. Представник натякнув своєю фотографією на можливу симуляцію збору футболіста "гірників".

Відомий український журналіст Андрій Шахов, який є співробітником "Динамо" Київ ТВ виклав світлину у одній із соцмереж та яскраво підписав пост.

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Журналіст порівняв пошкодження Степаненка із страшною травмою отриманою ексдинамівцем Домагоєм Відою в матчі проти "Янг Бойз".

Ну ви зрозуміли, що я хочу сказати,

– натякнув Шахов.