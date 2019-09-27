Журналіст каналів "Футбол 1/2" зізнався, що поширив чутку про трансфер "Динамо"

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Ігор Бурбас
Ігор Бурбас / instagram.com/iburbas

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів, що одного разу поширив чутку щодо футболіста на прохання агента. Чутка стосувалася київського "Динамо".

Бурбас заявив, що поширив чутку не від свого імені, а з допомогою своїх друзів.

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Є один з агентів, з яким спілкуюсь. І він хотів закинути мені одну інфу. Мовляв, в нас там є один іноземний гравець, якого ми хочемо влаштувати в чемпіонат Бельгії. І попросив: "Напиши, будь ласка, що ним цікавляться "Динамо" та "Шахтар", щоб ця інформація розійшлася".

На це я йому відповів: "Дивись, я дорожу своєю репутацію, ім'ям, тому від себе цю інформацію видавати не буду". Але через своїх друзів закинув анонімну плітку, що нібито "Динамо" цікавиться цим футболістом.

Далі найцікавіше: Ігор Суркіс прочитав цю інформацію, зателефонував у клуб і почав розпитувати про цього футболіста. Президенту клуба вислали нарізку з діями цього іноземця. Він настільки зацікавився і сказав: "Обов'язково його переглядайте". Не знаю, чи дійшла справа до пропозиції, але клуб зрештою не відпустив гравця. Ось так з нічого ледь не відбувся трансфер у київське "Динамо", – цитує Бурбаса сайт каналів "Футбол 1/2".

Ігор Бурбас активно веде блог у твіттері та поширює внутрішню інформацію з клубів. Іноді його інформація підтверджується, іноді – ні. Зокрема, Бурбас повідомляв, що Вісенте Гомес очолить "Олімпік", що й відбулося.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Трансфери
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