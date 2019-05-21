Журналіст підтвердив, що Ребров веде переговори з титулованим клубом

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / glavred.info

Український тренер Сергій Ребров, який очолює угорський клуб "Ференцварош", може змінити місце роботи.

Нещодавно з'явилася інформація, що турецький "Бешикташ" розглядає українського наставника Сергія Реброва як кандидата на посаду головного тренера команди.

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Цю інформацію підтвердив журналіст та телеведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик. За його інформацією, "Бешикташ" контактував з 44-річним Ребровим.

Журналіст заявив, що розмови між стамбульським клубом та тренером тривають. "Бешикташ" начебто консультується з Ребровим щодо деяких питань, зокрема, щодо контракту.

У чемпіонаті Туреччини "Бешикташ" не зумів завоювати чемпіонський титул. За тур до завершення ліги "орли" можуть посісти тільки 3-е місце. "Бешикташ" – один з найбільш титулованих клубів Туреччини. "Орли" 15 разів вигравали національну першість, 9 разів вигравали Кубок Туреччини та 8 разів Суперкубок.

У свою чергу Сергій Ребров у цьому сезоні разом з клубом "Ференцварош" виграв чемпіонат Угорщини.

 

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Теги: Спорт Футбол
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