Журналіст розкрив неочікувану деталь контракту новачка "Динамо"
Новоспечений футболіст "Динамо" уругваєць Карлоса де Пена підписав з киянами угоду до кінця 2019 року.
Журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик Live" повідомив, що угода розрахована до кінця року, а не сезону.
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Наскільки мені відомо, до слова, контракт з ним підписаний не до кінця чемпіонату, а до кінця 2019 року,
– сказав Циганик.
Водночас офіційний сайт "Динамо" повідомив, що контракт з де Пена підписаний до кінця сезону з опцією продовження.
Карлос де Пена підписав з "Динамо" контракт, перебуваючи у статусі вільного агента. Останньою командою футболіста був уругвайський "Насьональ", в якому він почав свою професійну кар'єру.
У "Динамо" 27-річного уругвайця начебто порекомендував колишній тренер "біло-синіх" Леонід Буряк. За всю свою кар'єру футболіст зіграв 123 матчі, забив 21 гол та віддав 16 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна ціна складає 1,5 млн євро.