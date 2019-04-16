Журналіст розкрив неочікувану деталь контракту новачка "Динамо"

516 Читать новость на русском
Карлос де Пена
Карлос де Пена / fcdynamo.kiev.ua

Новоспечений футболіст "Динамо" уругваєць Карлоса де Пена підписав з киянами угоду до кінця 2019 року.

Журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик Live" повідомив, що угода розрахована до кінця року, а не сезону.

Читайте також: "Динамо" мінімально здолало "Маріуполь" на виїзді: відео

Наскільки мені відомо, до слова, контракт з ним підписаний не до кінця чемпіонату, а до кінця 2019 року,
– сказав Циганик.

Водночас офіційний сайт "Динамо" повідомив, що контракт з де Пена підписаний до кінця сезону з опцією продовження.

Карлос де Пена підписав з "Динамо" контракт, перебуваючи у статусі вільного агента. Останньою командою футболіста був уругвайський "Насьональ", в якому він почав свою професійну кар'єру.

У "Динамо" 27-річного уругвайця начебто порекомендував колишній тренер "біло-синіх" Леонід Буряк. За всю свою кар'єру футболіст зіграв 123 матчі, забив 21 гол та віддав 16 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна ціна складає 1,5 млн євро.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
сьогодні
141259
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
сьогодні 12:51 Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
2127
Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
15 квітня 16:02 Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
Станіслав Безушко 1009
Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі
сьогодні 11:39 Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі
742
Легендарний біатлоніст зізнався, що мав пристрасть до алкоголю в дитячому віці
15 квітня 22:47 Легендарний біатлоніст зізнався, що мав пристрасть до алкоголю в дитячому віці
362
Ломаченко став обличчям Philipp Plein, його халат на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів
15 квітня 19:35 Ломаченко став обличчям Philipp Plein, його халат на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів
2104
Новини
Більше новин
Залиште відгук