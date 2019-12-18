Журналіст розкрив зарплатні відомості клубів УПЛ

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Зарплатна відомість клубів УПЛ

Журналіст Ігор Циганик назвав розміри місячної зарплатної відомості українських клубів.

Про це ведучий "Циганик Live"на FootballHub розповів у власному шоу.

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Серед названих клубів лідер "Ворскла" – 10 млн гривень. У "Зорі" – 9 млн гривень.

"Олександрія" та "Десна" мають по 8 млн, але гравці олександрійського клубу отримують ще преміальні.

Зарплатна відомість "Маріуполя" – 5 млн гривень. У "Карпат" – 3 млн гривень.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ
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