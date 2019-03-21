Журналіст звинуватив футболістів "Карпат" в отриманні грошей від конкурентів

Журналіст телеканалів "Футбол 1" та "Футбол 2" Ігор Бурбас заявив, що гравці "Карпат" отримали гроші від футбольного клубу "Львів". Все через нічию у матчі проти "Маріуполя".

За словами журналіста, "кожен, хто відбирав у "Маріуполя" очки, отримав подяку у вигляді 5 тисяч у.о". ці гроші їм заплатило керівництво "Львова".

Боси ФК Львів, як і обіцяли, віддячили землякам з Карпат. Кожен, хто відбирав у Маріуполя очки, отримав подяку у вигляді 5 тисяч у.о. Цей результат гарантував містянам місце у першій шістці, не залежно ні від чого. — Igor Burbas (@iburbas) 20 березня 2019 р.

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На це одразу надійшла відповідь від "Карпат".

"Цікаво, скільки сам Ігор Бурбас отримав за такий "інсайд", – йдеться в дописі клубу.

Цікаво, скільки сам @iburbas отримав за такий "інсайд"... — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 20 березня 2019 р.

Варто нагадати, що у 22-у турі УПЛ визначалися команди, які потраплять у першу шістку – "Львів" грав на виїзді з прямим конкурентом "Десною" у Чернігові, а "Карпати" приймали вдома "Маріуполь". При цьому "Карпати" вже не боролися за потрапляння у топ-6.

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"Карпати" та "Маріуполь" зіграли у нічию. При цьому "зелено-білі" могли виграти цей матч, але наприкінці гри Мар’ян Швед не реалізував вихід сам на сам з воротарем. Натомість "Львів" обіграв "Десну". Тож все вирішувалося у матчі між "Арсенал-Київ" та полтавською "Ворсклою". Останній треба було перемагати, щоб потрапити утоп-6. Тоді б у другу шістку потрапив би "Маріуполь". Та "Арсенал" зумів зрівняти рахунок з пенальті за хвилину до кінця основного часу.