Журналісти підрахували гонорар Ломаченка за всю кар'єру

Український боксер Василь Ломаченко ось вже як шість років боксує на професійному ринзі. За цей час Василь, який володіє чемпіонськими поясами WBO і WBA, встиг провести 14 поєдинків та заробити чималий гонорар.

Видання Mixsport підрахувало, скільки за свою шестирічну кар'єру в професіоналах заробив Василь Ломаченко.

Читайте також: Ломаченко хоче битися з балакучим Лопесом за титул IBF

За даними джерела, всі гонорари українця складають близько 15 мільйонів доларів.

Професійну кар'єру Ломаченко розпочав у 2013 році поєдинком проти Хосе Раміреса. У напівлегкій вазі Василь нокаутував суперника й завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

З того часу Ломаченко рекордно швидко став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. 21 червня 2014 року Василь виграв чемпіонський пояс WBO у напівлегкій вазі. Українець переміг Гарі Расселла-молодшого.

11 червня 2016 року Василь виграв пояс WBO у другій напівлегкій вазі. Він нокаутував Романа Мартінеса. 12-го травня 2018 року Ломаченко переміг Хорхе Лінареса в поєдинку за титул WBA у легкій вазі.

8-го грудня 2018 року Ломаченко здолав Хосе Педрасу й додав до своєї колекції пояс WBO в легкій вазі.

Це важливо: Ломаченко – Кемпбелл: стартував продаж квитків на титульний бій

Усього Ломаченко провів 14 поєдинків, в яких здобув 13 звитяг. Єдиним кривдником українця є Орландо Салідо, який сумнівним рішенням суддів переміг Василя.

Василь Ломаченко прагне зібрати всі титули у легкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Василь володіє поясами WBO й WBA. Найближчим часом українець може виграти титул WBC.

У суботу, 31 серпня, у Лондоні офіційно відбудеться бій за вакантний титул WBC між Ломаченком та Люком Кемпбеллом.