Журналісти підрахували гонорар Ломаченка за всю кар'єру
Український боксер Василь Ломаченко ось вже як шість років боксує на професійному ринзі. За цей час Василь, який володіє чемпіонськими поясами WBO і WBA, встиг провести 14 поєдинків та заробити чималий гонорар.
Видання Mixsport підрахувало, скільки за свою шестирічну кар'єру в професіоналах заробив Василь Ломаченко.
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За даними джерела, всі гонорари українця складають близько 15 мільйонів доларів.
Професійну кар'єру Ломаченко розпочав у 2013 році поєдинком проти Хосе Раміреса. У напівлегкій вазі Василь нокаутував суперника й завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
З того часу Ломаченко рекордно швидко став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. 21 червня 2014 року Василь виграв чемпіонський пояс WBO у напівлегкій вазі. Українець переміг Гарі Расселла-молодшого.
11 червня 2016 року Василь виграв пояс WBO у другій напівлегкій вазі. Він нокаутував Романа Мартінеса. 12-го травня 2018 року Ломаченко переміг Хорхе Лінареса в поєдинку за титул WBA у легкій вазі.
8-го грудня 2018 року Ломаченко здолав Хосе Педрасу й додав до своєї колекції пояс WBO в легкій вазі.
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Усього Ломаченко провів 14 поєдинків, в яких здобув 13 звитяг. Єдиним кривдником українця є Орландо Салідо, який сумнівним рішенням суддів переміг Василя.
Василь Ломаченко прагне зібрати всі титули у легкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Василь володіє поясами WBO й WBA. Найближчим часом українець може виграти титул WBC.
У суботу, 31 серпня, у Лондоні офіційно відбудеться бій за вакантний титул WBC між Ломаченком та Люком Кемпбеллом.
Поєдинок прийме The O2 Arena. Якщо Ломаченко виграє, то українцю, щоб стати абсолютним чемпіоном потрібно буде додати до колекції тільки пояс IBF. Ним наразі володіє Річард Коммі.