Жуйку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тисяч євро: фото

Фрагмент жувальної гумки колишнього головного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні eBay.

Жуйка була продана на аукціоні за 455 тисяч євро. Про це повідомляє sportbible.com.

Читайте також: "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан

Особливість цієї жуйки в тому, що саме її шотландець жував під час свого останнього матчу біля керма МЮ 19 травня 2013 року проти Вест Бромвіча (5:5). Всі виручені кошти підуть до благодійного фонду "МЮ".



Жуйка Алекса Фергюсона

За інформацією джерела, за час своєї 26-річної кар'єри на "Олд Траффорд" Фергюсон використовував не менше 3 тисяч пачок жуйки за 1500 матчів.

Алекс Фергюсон очолював "Манчестер Юнайтед" з 1986-го по 2013 рік. Під керівництвом Фергюсона манкуніанці виграли більше трофеїв, ніж за всю свою попередню столітню історію – 38. Сам сер Алекс 11 разів визнавався найкращим тренером року в АПЛ.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram