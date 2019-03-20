Жуйку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тисяч євро: фото

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Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон / Фото з відкритих джерел

Фрагмент жувальної гумки колишнього головного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні eBay.

Жуйка була продана на аукціоні за 455 тисяч євро. Про це повідомляє sportbible.com.

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Особливість цієї жуйки в тому, що саме її шотландець жував під час свого останнього матчу біля керма МЮ 19 травня 2013 року проти Вест Бромвіча (5:5). Всі виручені кошти підуть до благодійного фонду "МЮ".


Жуйка Алекса Фергюсона

За інформацією джерела, за час своєї 26-річної кар'єри на "Олд Траффорд" Фергюсон використовував не менше 3 тисяч пачок жуйки за 1500 матчів.

Алекс Фергюсон очолював "Манчестер Юнайтед" з 1986-го по 2013 рік. Під керівництвом Фергюсона манкуніанці виграли більше трофеїв, ніж за всю свою попередню столітню історію – 38. Сам сер Алекс 11 разів визнавався найкращим тренером року в АПЛ.

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Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
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