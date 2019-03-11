Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження

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Дмитро Підручний під час нагородження
Дмитро Підручний під час нагородження / Стоп-кадр трансляції на офіційному сайті IBU

Український біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку-переслідування під час чемпіонату світу у шведському Естенсунді. Під час нагородження українець не стримував емоцій.

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Нагадаємо, Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу з біатлону. Українцю не було рівних у гонці-переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді. Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.

Під час церемонії нагородження Підручний не стримував емоцій – співав гімн України та плакав.

Відео нагородження Дмитра Підручного золотою медаллю

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний
Джерело: 24 Канал
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