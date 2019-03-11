Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження
Український біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку-переслідування під час чемпіонату світу у шведському Естенсунді. Під час нагородження українець не стримував емоцій.
Читайте також: Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
Нагадаємо, Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу з біатлону. Українцю не було рівних у гонці-переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді. Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.
Під час церемонії нагородження Підручний не стримував емоцій – співав гімн України та плакав.
Відео нагородження Дмитра Підручного золотою медаллю