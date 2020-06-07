Український воротар Андрій Лунін повернеться з оренди в "Ов'єдо" у мадридський "Реал". У новому сезоні українець стане другим воротарем мадридців.

Очолюваний Зінедіном Зіданом "Реал" прийняв рішення, що Андрій Лунін у сезоні 2020/2021 гратиме за "королівський клуб", повідомляє Diario Madridista.

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Лунін готовий до конкуренції з Куртуа

У "Реалі" вважають, що 21-річний українець готовий конкурувати з основним голкіпером – бельгійцем Тібо Куртуа.

Як пише Diario Madridista, у "Реалі" зазначають, що Лунін більше віддається під час тренувань.

Також мадридці вважають, що оренди Луніна у "Вальядолід" та "Ов'єдо" не виправдали себе.

Лунін розпочав сезон у "Вальядоліді", але провів за клуб лише 2 матчі. У січні Андрій перейшов у "Ов'єдо", в складі якого зіграв 9 матчів і пропустив 10 голів.

"Реал" також може залишити у складі орендованого у ПСЖ голкіпера Альфонса Ареоля.

Француз теж хоче залишитися в Іспанії, але питання продовження оренди поки не вирішене.

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