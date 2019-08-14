Зідан несподівано може покинути "Реал" перед початком нового сезону

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан може покинути тренерський місток "вершкових". Француз незадоволений тим, що клуб не підписав півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Зрив цього трансферу може привести до відходу француза зі свого поста, стверджує журналіст El Pais Дієго Торрес, який висвітлює життя клубу.

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Зідан за крок від відставки через те, що Погба не підписали. Зінедін особисто обіцяв Полю, що він підпише його в "Реал", і тепер він виглядає неважливо. Це лише посилило відсутність довіри між Зіданом і Пересом (президентом "Реала", – Спорт24).



Для Зідана його проект і Погба – майже одне й те саме. Нічого з того, що йому було обіцяно, насправді не сталося. Зідан повернувся як щита, що захищає Флорентіно, але він уже виконав цю політичну і соціальну місію,

– сказав Торрес The Independent.

Як відомо, у березні "Реал" оголосив про повернення Зінедіна Зідана. 47-річний француз очолив "Реал" після того, як з посади головного тренера було звільнено Юлена Лопетегі, а згодом Сантьяго Соларі.

Однак вивести "Реал" з кризи Зідану не вдалося. "Вершкові" посіли тільки третє місце в чемпіонаті Іспанії.

ЗМІ називали ключовою умовою повернення Зідана літні трансфери, завдяки яким Зідан мав би можливість змінити команду.

У "Реал" встигли перейти ряд зіркових футболістів: Еден Азар, Лука Йовіч, Едер Мілітао, Ферланд Менді та Родріго. Загалом "Реал" витратив на нових футболістів понад 300 мільйонів євро.