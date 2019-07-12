Зідан несподівано покинув тренувальний збір "Реала" в Канаді
Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан залишив розташування команди, яка зараз в рамках американського турне проводить свій навчально-тренувальний збір в Монреалі.
47-річний фахівець повернувся в Іспанію за сімейними обставинами. Будь-які подробиці не повідомляються, пише офіційний сайт клубу.
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За відсутності француза тренувальним процесом керуватиме його асистент Давід Беттоні.
Джерела, близькі до клубу, повідомили, що команда перебувала у легкому шоці, дізнавшись про екстренний від'їзд наставника, який у розмові з керівництвом не вказав конкретної дати свого повернення.
У той же час, за інформацією іспанської преси, француз владнає свої справи і повернеться до команди до першого передсезонного матчу проти "Баварії", який пройде в ніч з 20-го на 21 липня.
Як відомо, з "вершковими" на збір полетів український воротар Андрій Лунін. Українець потрапив до заявочного листа Королівського клубу для підготовки до майбутнього сезону.