Зідан несподівано покинув тренувальний збір "Реала" в Канаді

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан залишив розташування команди, яка зараз в рамках американського турне проводить свій навчально-тренувальний збір в Монреалі.

47-річний фахівець повернувся в Іспанію за сімейними обставинами. Будь-які подробиці не повідомляються, пише офіційний сайт клубу.

Чекаємо: Лунін стане другим воротарем "Реала" в майбутньому сезоні

За відсутності француза тренувальним процесом керуватиме його асистент Давід Беттоні.

Zidane abandona la concentración de Montreal por motivos personales.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 12 июля 2019 г.

Джерела, близькі до клубу, повідомили, що команда перебувала у легкому шоці, дізнавшись про екстренний від'їзд наставника, який у розмові з керівництвом не вказав конкретної дати свого повернення.

У той же час, за інформацією іспанської преси, француз владнає свої справи і повернеться до команди до першого передсезонного матчу проти "Баварії", який пройде в ніч з 20-го на 21 липня.

Як відомо, з "вершковими" на збір полетів український воротар Андрій Лунін. Українець потрапив до заявочного листа Королівського клубу для підготовки до майбутнього сезону.