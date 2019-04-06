Зідан прийняв несподіване рішення по українцю Луніну в "Реалі"

Українець Андрій Лунін, який проводить нинішній сезон в оренді у "Леганесі", влітку повернеться в "Реал" і залишиться в мадридському клубі на наступний сезон в якості другого воротаря.

Тібо Куртуа і Андрій Лунін складуть основну пару воротарів "Реала" в наступному сезоні, повідомляє Marca.

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Основним голкіпером все ж залишиться Тібо Куртуа, а Кейлору Навасу буде наданий вибір: або покинути клуб, або погодитися на роль третього воротаря.

При цьому в "Реалі" не надто задоволені виступами Куртуа в нинішньому сезоні, однак на його статус основного воротаря команди це не вплине.

Андрій Лунін влітку повернеться в "Реал" після оренди в "Леганесі", який не надавав Андрію тієї кількості ігрового часу, на який розраховували в столичному клубі.

Лунін перебрався в "Реал" із "Зорі" влітку минулого року, але відразу був відданий в оренду. За "Леганес" 20-річний українець в поточному сезоні зіграв лише 3 матчі в Ла лізі і 2 матчі в Кубку Іспанії.

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