Зідан розраховує на Луніна в товариському матчі із "Зальцбургом"

Український воротар "Реала" Андрій Лунін включений в заявку мадридського клубу на товариський матч проти "РБ Зальцбурга".

Андрій Лунін потрапив в заявку мадридського "Реала" на товариський матч з австрійським "Зальцбургом". Гра відбудеться у середу, 7 серпня, о 20:00 за київським часом.

Читайте також: Лунін зіграв за "Реал" у матчі проти "Фенербахче" та пропустив гол: відео

Варто зазначити, що в заявку увійшли три воротаря "Реала": крім Луніна, це Кейлор Навас і Тібо Куртуа.

Зінедін Зідан не взяв з собою Хамеса та Маріано, на яких він не розраховує, та Гарета Бейла, чиє майбутнє досі під питанням. Молоді зірки Кубо та Родріго також не полетіли в Австрію – вони працюватимуть у Кастільї під керівництвом Рауля.

Модріч, Менді та Асенсіо залишилися в Мадриді. Чинний володар "Золотого м'яча" отримав перевантаження на тренуваннях, француз продовжує відновлення, а Асенсіо через важку травму готується до операції.

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".