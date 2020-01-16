Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік

9-го січня відкрилися ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Вони триватимуть у Лозанні (Швейцарія) до 22 січня 2020 року. На молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів. Про результати українських спортсменів та медальний залік – читайте у матеріалі Спорт24.

Після шести змагальних днів у медальному заліку лідирує Росія, яка здобула 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові медалі.

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На п'яти росіянам наступає Швейцарія, яка здобула 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові нагороди.

Третьою в медальному заліку йде Японія, яка здобула 5 медалей – 3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова.

Формально на третій сходинці медального заліку змішана команда НОК, в активі якої 12 медалей (по 4 золота, срібла та бронзи).

Що відомо про змішану команду НОК? Це команда юнацьких Олімпійських ігор, що складаються зі спортсменів, що представляють різні національні олімпійські комітети. Спортсмени з різних країн змагаються в одній команді.

Збірної України немає в медальному заліку, оскільки "синьо-жовті" досі не здобули жодної нагороди.

Натомість українські спортсмени виграли три медалі у команді НОК.

У фіналі хокейного турніру у форматі 3х3 зійшлися два українці – Володимир Трошкін та Денис Пасько. Трошкін виграв золото, а Пасько – срібло.

Третю медаль здобула українська спортивна пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі "Team Vision".

Вони виграли бронзу у змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання.

Медальний залік Юнацьких Олімпійських ігор 2020