Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну

З 9 до 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) відбудуться ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. На молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів. Вони будуть змагатися у 12 з 16 можливих дисциплін.

Ігри зберуть 1880 спортсменів з яких – 940 юнаків та 940 дівчат.

Це важливо: Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020

Де представлені українці

біатлон

лижне двоборство

хокей 3х3

санний спорт

фігурне катання

шорт-трек

стрибки на лижах

скелетон

фристайл

гірськолижний спорт

лижні гонки

сноубординг.

З поіменним списком збірної України у Лозанні-2020 можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про зимові Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ)?

У 2008 році Міжнародний Олімпійський Комітет започаткував проведення літніх та зимових ЮОІ, які проходять кожні два роки.

Їх головне завдання – через проведення спортивних змагань розширити культурну та освітню складову у кар'єрі молодого покоління спортсменів (вік учасників 15-18 років).

Літні Юнацькі Олімпійські ігри відбувалися у Сінгапурі (2010 рік), китайському Нанкіні (2014), аргентинському Буенос-Айресі (2018).

Зимові – в австрійському Інсбруку (Австрія) у 2012 році та в норвезькому Ліллехаммері (Норвегія) у 2016-му.