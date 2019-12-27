Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну
З 9 до 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) відбудуться ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. На молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів. Вони будуть змагатися у 12 з 16 можливих дисциплін.
Ігри зберуть 1880 спортсменів з яких – 940 юнаків та 940 дівчат.
Це важливо: Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020
Де представлені українці
- біатлон
- лижне двоборство
- хокей 3х3
- санний спорт
- фігурне катання
- шорт-трек
- стрибки на лижах
- скелетон
- фристайл
- гірськолижний спорт
- лижні гонки
- сноубординг.
З поіменним списком збірної України у Лозанні-2020 можна ознайомитися за посиланням.
Що відомо про зимові Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ)?
У 2008 році Міжнародний Олімпійський Комітет започаткував проведення літніх та зимових ЮОІ, які проходять кожні два роки.
Їх головне завдання – через проведення спортивних змагань розширити культурну та освітню складову у кар'єрі молодого покоління спортсменів (вік учасників 15-18 років).
Літні Юнацькі Олімпійські ігри відбувалися у Сінгапурі (2010 рік), китайському Нанкіні (2014), аргентинському Буенос-Айресі (2018).
Зимові – в австрійському Інсбруку (Австрія) у 2012 році та в норвезькому Ліллехаммері (Норвегія) у 2016-му.