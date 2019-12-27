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Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну

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Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну / olympic.org/lausanne-2020

З 9 до 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) відбудуться ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. На молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів. Вони будуть змагатися у 12 з 16 можливих дисциплін.

Ігри зберуть 1880 спортсменів з яких – 940 юнаків та 940 дівчат.

Це важливо: Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020

Де представлені українці

  • біатлон
  • лижне двоборство
  • хокей 3х3
  • санний спорт
  • фігурне катання
  • шорт-трек
  • стрибки на лижах
  • скелетон
  • фристайл
  • гірськолижний спорт
  • лижні гонки
  • сноубординг.

З поіменним списком збірної України у Лозанні-2020 можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про зимові Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ)?

У 2008 році Міжнародний Олімпійський Комітет започаткував проведення літніх та зимових ЮОІ, які проходять кожні два роки.

Їх головне завдання – через проведення спортивних змагань розширити культурну та освітню складову у кар'єрі молодого покоління спортсменів (вік учасників 15-18 років).

Літні Юнацькі Олімпійські ігри відбувалися у Сінгапурі (2010 рік), китайському Нанкіні (2014), аргентинському Буенос-Айресі (2018).

Зимові – в австрійському Інсбруку (Австрія) у 2012 році та в норвезькому Ліллехаммері (Норвегія) у 2016-му.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри
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