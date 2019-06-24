Зимову Олімпіаду 2026 прийме Мілан

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Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. приймуть зимові Олімпійські ігри 2026
Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. приймуть зимові Олімпійські ігри 2026

Міжнародний Олімпійський комітет обрав місце проведення зимових олімпійських ігор 2026. Їх прийме італійські Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Окрім італійських міст, на проведення зимової Олімпіади 2026 претендувала спільна заявка  Стокгольма та Оре. Однак вона набрала лише 34 голоси членів МОК, у той час як італійська заявка – 47 голосів.

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Попередня дата проведення зимової Олімпіади 2026 – 6-22 лютого.

Варто зазначити, що Кортіна-д'Ампеццо вже приймала зимові Олімпійські ігри. Це було у 1956 році. Після цього Італія також приймала зимову Олімпіаду. У 2006 році господарем турніру був Турин.

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Теги: Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 канал
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