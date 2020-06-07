Гравець збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко міг опинитись у національній збірній Росії. Всі запитання відпали, коли надійшло запрошення української команди.

Про це розповів футбольний агент Олег Єрьомін у програмі "Інсайдери", пише Sport24. Він розповів, що у футболіста є агент Анатолій Павук, який є його другом.

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Талант для російських клубів

За словами Єрьоміна, колись Анатолій звернувся до нього із проханням допомогти прилаштувати Зінченка у гарну команду, бо бачив великий талант та перспективу у хлопцю.

Павук намагався пропонувати молодого футболіста у "Спартак", "Зеніт", усім грандам російського чемпіонату.

У підсумку, Зінченко ні з ким не зміг підписати контракт. Тоді Єрьомін знайшов варіант із "Уфою".

Була розмова про те, що Зінченко може отримати російський паспорт. Його батьки цього хотіли та він відповідно. Але потім процес отримання громадянства затягнувся, надійшло запрошення у збірну України, тоді всі питання відпали,

– розповів агент.

Після розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" Олександр Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в "Уфу". Зіграв 31 матч та забив два голи.

Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з "Манчестер Сіті".

Цього ж літа перейшов на правах оренди до ПСВ, де зіграв у 12 матчах і віддав 3 гольові передачі.

Зінченко та "Манчестер Сіті"